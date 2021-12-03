Депутаты приняли бюджет парламента: куда пойдут деньги украинцев

В Верховной Раде 3 декабря приняли смету парламента на 2022 год. Законодательный орган обойдется украинцам в 2,529 млрд грн. При этом на каждого депутата, без учета зарплаты, за год будут тратить 344,3 тыс. грн. Большая часть от этой суммы – на аренду жилья (19,7 тыс. грн в месяц или 237,2 тыс. грн за год), сообщает Обозреватель.

Это следует из опубликованного на сайте Рады документа. Отметим, что собственная автобаза обходится парламентариям в 144,4 млн грн. Есть также компенсации компаниям, которые обеспечивают питание в столовой.

Отметим, в прошлом году бюджет Верховной Рады составил 2,529 млрд грн, а в этом – 2,688 млрд. На проезд депутатам дают по 7,5 тыс. грн в месяц. Еще 407 грн в месяц выделяют на телефонную связь.

на проезд 90 000 грн;

на канцтовары 1 500 грн

на телефон 4 890 грн

командировки для помощников 8 000 грн;

на содержание помещений 2 000 грн;

на аренду жилья 237 250 грн.

Должностной оклад одного депутата составит в 2022-м 25-30 тыс. грн. Кроме того, еще столько же им выдают на "выполнение депутатских полномочий". Положены и надбавки за интенсивность, научные степени, почестные звания.