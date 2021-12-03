Ветеран, потерявший ногу на Донбассе, протянул самолет АН-26

Украинский военный, потерявший ногу на Донбассе, установил рекорд Украины. Он протянул АН-26 почти на семь метров, сообщает УНИАН.

У 24-летнего Романа Кашпура вместо правой ноги протез, но он готов протянуть АН-26 весом в 16 тонн, говорится в сюжете ТСН. При этом сам Роман весит 78 килограмм. Служил под позывным "Скиф", был разведчиком и прошел немало горячих точек на Донбассе. Весной 2019 года пошел на разведку в пригороде Донецка, где и попал на вражескую мину. Взрывом ему оторвало ступню.

После ранения Роман учился снова ходить на искусственной ноге, а через девять месяцев попробовал свои силы на играх героев – соревнования для военных, которые потеряли конечности. С тех пор он занимается спортом.

Этим летом он протащил грузовик весом в семь тонн, а после этого замахнулся на военный самолет. Для этого он готовился полгода. Самолет он тянул за 44 секунды на расстояние в 6 метров и 40 сантиметров. Бывший военный, потерявший ногу, протащил самолет почти на 7 метров.