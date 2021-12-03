Польша в ОБСЕ будет настаивать на выполнении Минских соглашений

Во время председательства Польши в ОБСЕ в следующем году Варшава будет сосредоточивать внимание на ситуации, сложившейся на востоке Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, сообщает Укринформ.

“Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине является единственной формой присутствия международного сообщества в зоне конфликта” , - заявил Пшидач.

По его словам, благодаря собственным инициативам, а также активности спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Польша намерена "настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта, начиная от ключевых положений - прекращения боевых действий".

Пшидач признал, что Польша не будет делать "революционные" изменения в действующих форматах переговоров, а будет пытаться их поддерживать. По его словам, у Варшавы нет иллюзий: на просторах ОБСЕ базовые принципы этой организации грубо нарушаются, свидетельством чего является аннексия Крыма и оккупация части территории Грузии.

Как добавил дипломат, Польша намерена действовать методом малых шагов, чтобы улучшать положение населения и ослаблять напряженность в кризисных регионах. Пшидач также проинформировал, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау перед началом Польского председательства в ОБСЕ совершит ряд визитов в ключевые страны Восточной Европы.

Напомним, годовое председательство в ОБСЕ перейдет к Польше 1 января 2022 года.