На Большом адронном коллайдере впервые увидели нейтрино

Ученым по коллаборации FASER впервые удалось зафиксировать нейтрино на Большом адронном коллайдере, сообщает Укринформ.

Электрически нейтральные частицы нейтрино производятся разными источниками энергии, в частности Солнцем, или космическими лучами. На Большом адронном коллайдере до последнего времени обнаружить их не удавалось.

Как отмечается, теперь исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино (электронного, мюонного и тау-нейтрино) и их античастиц.

Также ожидается, что обнаружение нейтрино, рожденных непосредственно на коллайдере, поможет изучать их взаимодействия с другими частицами в диапазонах энергии, доступных исключительно таким ускорителям.

Как сообщалось, ученые с помощью Большого адронного коллайдера открыли новую частицу – экзотический тетракварк.