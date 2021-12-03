Силовики отработали взаимодействие при прорыве границы мигрантами

В Черниговской области прошла операция «Полесье», участники которой отработали реагирование на попытки массового прорыва границы нелегальными мигрантами, сообщает Укринформ.

Согласно данным ГНСУ , самые массовые мероприятия проводились вблизи пункта пропуска «Новые Яриловичи». Здесь охранники границы во взаимодействии с силами Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, ВСУ, ГСЧС смоделировали ситуации, когда организованные группы пытались совершить прорыв на территорию Украины.

По условному заданию, нелегалы обошли пункт пропуска близ села Скиток, повредили часть инженерных сооружений и пытались прорваться через границу, в том числе применяя против правоохранителей физическую силу, камни, ветки и другие подручные средства.

Во время этих учений была отработана логистика оперативной доставки резервов на участок, где была зафиксирована попытка группового прорыва границы. Представители разных задействованных ведомств тренировались совместно выполнять задачи по назначению для достижения единой цели и, по оценкам организаторов тренировок, качественно справились с поставленными задачами» , - говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель председателя ГНСУ, руководитель Межведомственного координационного штаба Владимир Никифоренко, «практические навыки у нас есть, подготовка есть, и самое ценное в этой работе – это наше взаимодействие».

Он отметил высокий уровень готовности к таким действиям всех субъектов сделки и подчеркнул, что мероприятия в рамках операции «Полесье» проводятся во всех областях, граничащих с Беларусью. Цель операции – недопущение пересечения границы большими группами мигрантов.

Как сообщалось, пограничная операция "Полесье" началась 23 ноября. Она проводится в связи с возможным усложнением обстановки на границе с Республикой Беларусь из-за угрозы распространения искусственно созданного миграционного кризиса.