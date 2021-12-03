Правительство запускает Украинский центр развития мира

Кабинет министров начал запуск Украинского национального центра развития мира. Он будет собирать доказательства нарушения прав и свобод украинцев на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, сообщает Факты.ICTV.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин определил порядок использования средств для создания реестров и систем мониторинга нового центра. Тем самым дан старт его работе.

"Это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях" , – подчеркнул Шмыгаль.

Во время заседания глава Кабмина также отметил, что действия оккупантов будут зафиксированы и задокументированы, а в дальнейшем будут служить доказательной базой российской агрессии.

Недавно запуск центра анонсировала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Министр заявляла, что он будет создан уже к концу 2021 года.

Верещук объясняла, что Украинский национальный центр развития мира не только будет собирать доказательства нарушения оккупантами прав украинцев, но и будет формировать реестры таких нарушений.

Кроме того, центр будет заниматься составлением исков против Российской Федерации в международные суды.