Кабмин Британии оштрафовали за "слив" адресов знаменитостей

Кабинет министров Великобритании оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов за раскрытие адресов получателях новогодних наград, среди которых были Элтон Джон и бывший лидер Консервативной партии Иен Дункан Смит, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам Politico, Кабмин Великобритании опубликовал в интернете файл, содержащий имена и адреса более тысячи человек из списка лауреатов года. Решение о штрафе вынесло британское Управление комиссара по информации.

"Самоуспокоенность правительства и неспособность снизить риск утечки данных означали, что сотни людей потенциально подвергались риску мошенничества с использованием личных данных и угроз их личной безопасности" , - говорится в сообщении управления.

Информация с данными Элтона Джона и Дункана Смита была доступна онлайн в течение 21 минуты и ее просмотрели 3872 раза.