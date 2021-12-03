Курс валют НБУ на 3 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 2 декабря, вырос на 6 коп до 27.29 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 10 коп до 30.94 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.36 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 29.71 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.74 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.293300
|EUR
|Евро
|30.943800
|RUB
|Рубль
|0.370340
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.356000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.707000
|PLN
|Польский злотый
|6.738600