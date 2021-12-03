Курс валют НБУ на 3 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 декабря, вырос на 6 коп до 27.29 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 10 коп до 30.94 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.36 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 29.71 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.74 за 1 польский злотый.