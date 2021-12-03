Сенаторы продлили финансирование правительства США

Сенат США в четверг одобрил продление финансирования правительства до середины февраля следующего года, сообщает Зеркало недели.

Согласно материалам The Hill, 69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против. Об этом свидетельствуют данные голосования. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее палата представителей США поддержала продление финансирования правительства до 18 февраля. Согласно результатам голосования 221 член палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля, 212 человек высказались "против".