Неадекватные цены на жилье срывают сделки на первичке

Несмотря на бушующие в последние несколько недель страсти в информационном поле вокруг первичного рынка недвижимости и нагнетания паники о том, что все будет падать, осень 2021-го была в целом стабильной, сообщает UBR.

Покупатель на рынке был, хоть его активность несколько снизилась в сравнении с первой половиной года, когда активно рос инвестиционный спрос. Сейчас же он, говорят эксперты, уже фактически отыгран по нескольким причинам.

Спрос взорвется в начале года

Во-первых, часть инвесторов осуществили свое желание и теперь ждут окончания цикла строительства, чтобы реализовать лот.

Во-вторых, сложная ситуация в энергетическом секторе и геополитике значительно повлияли на рост спекулятивного спроса. Некоторые же инвесторы заняли выжидательную позицию и решили повременить с покупкой жилья.

"Думаю, что инвестиции в недвижимость возобновятся уже в начале нового года (во второй половине зимы) после временного затишья и сезонного фактора, потому как отсутствие фондового рынка в стране и снижающиеся ставки по депозитам выгодно оттеняют привлекательность "бетонного золота", – подметила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Вместе с тем, что инвестиционный спрос снизился, уже к концу октября-середине ноября продажи в сегменте комфорт+ и бизнес-классе, по данным компаний, выровнялись, проседание не было критическим, как весной 2020 года в первый локдаун.

"Покупают сегодня в основном для себя с целью решить жилищный вопрос" , – добавила Берещак.

Оторванный от реальности "квадрат"

С июля 2021 года на первичном рынке жилья наблюдалось плавное снижение покупательской активности, связанное, с одной стороны, с достаточно активным удорожанием "квадрата", которое "оторвалось" от реальных возможностей части потенциальных покупателей, а с другой – был практически полностью реализован существующий платежеспособный спрос.

Численность граждан, имеющая возможность вложить средства на первичный рынок, достаточно ограничена. И на данный момент практически отсутствуют источники для роста потенциальных покупателей. Так, например, развитие ипотечных программ не привело к ожидаемому эффекту.

"Количество сделок при помощи ипотеки за последний год, по сравнению с 2020-м, и на первичном, и на вторичном рынках увеличилось незначительно – суммарно на 2-3%. Чтобы говорить об эффективности ипотеки, необходимо, чтобы количество жилья, приобретаемое с помощью этого механизма, составляло как минимум 20% от общего количества сделок", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Кроме этого, отмечает он, на снижение активности на первичном рынке повлияла пандемия. Несмотря на то, что граждане уже адаптировались к различного рода ограничениям, влияние карантина, осенних "красных зон" ощутимо сказалось на рынке жилья.

Пандемия только усугубила снижение покупательской активности: по итогам осени спрос на новое жилье сократился в среднем на 20%, говорят эксперты. При этом, более 90% отложенных сделок перенесены на 1-2 месяца.

"Временное сокращение покупательского интереса на первичном рынке жилья неравномерно: в качественных объектах (преимущественно категорий комфорт и комфорт+) сокращение спроса составило не более 7-10%, а в объектах эконом-сегмента отток покупателей превысил 20%" , – отметил нам основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

Вопрос цены

Что касается цен, то они продолжали расти осенью, хоть и менее стремительно, чем в первую половину года, когда сырьевые рынки лихорадило и произошел скачок цен на строительные материалы.

"Себестоимость строительства, по самым скромным оценкам, выросла на 30-40% с начала года, что закономерно отразилось на стоимости квадратного метра. Вторым фактором замедления роста цен стало снижение покупательской активности в сентябре-октябре" , – подчеркнула Виктория Берещак.

С сентября по декабрь средневзвешенная стоимость квадрата на первичном выросла на 7% в гривне.

"Ближе к концу осени цены на первичном рынке жилья были окончательно сформированы с учетом предстоящего периода затишья. То есть можно говорить о том, что до марта 2022 года стоимость "квадрата" будет достаточно стабильна" , – прогнозирует Юрия Пита.

Со второй половины октября до середины ноября были сформированы цены на ближайшие 2-3 месяца. И, пожалуй, говорит Михаил Подвысоцкий, стабильность цен в эти месяцы станет хорошим сигналом для покупателей.