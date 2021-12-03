Для Украины пока дверь в НАТО закрыта – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран, входящие в Альянс, изменят свое отношение к Украине, сообщает Зеркало недели.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью латвийскому новостному порталу. На вопрос о возможных сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс Кулеба дал исчерпывающий ответ:

“По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России. Но я точно знаю, что когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения — пока будут закрыты” , — заявил глава украинского МИД.

Кулеба не стал отвечать на уточняющий вопрос о каких именно столицах идет речь, сославшись на недипломатичность подобного ответа.