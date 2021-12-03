Билли Айлиш стала "человеком года"

Американская певица Billli Eilish стала самой молодой победительницей в номинации "человек года", по версии некоммерческой организации по защите животных "PETA". Это звание ему присудили за активную борьбу за права животных, сообщает Обозреватель.

19-летняя артистка в 2021 году отличилась перед церемонией Meta Gala 2021, поспорив с известным дизайнером Оскаром де ла Рентом. Она заставила художника отказаться от животных материалов в своих изделиях.

Учредительница "PETA" Ингрид Ньюкирк заявила, что организация счастлива присудить награду человеку, который каждый день борется за права животных.

Эксперты отметили не только то, что Билли отказала известный бренд использовать мех, но ее взгляды на жизнь, которые артистка транслирует своей аудитории.

Билли на Meta Gala 2021 в платье без меха. Источник: Instagram @billieeilish

Исполнительница пропагандирует вегетерианство и полностью отказалась от животной продукции. В 2021 году она совместно с брендом спортивной одежды "Nike" выпустила "100% веганские" кроссовки, а также духи, которые не содержат в составе животные компоненты и не тестируются на животных.