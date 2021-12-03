Экономический паспорт: Арахамия сказал, кто именно получит деньги

Дети, рожденные в Украине после введения экономического паспорта, будут получать по $10–20 тысяч по достижению совершеннолетия на счет от налогов за использование природных ресурсов Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" в эфире телеканала "1+1".

"В Украине ежегодно рождается около 350 тыс. детей… Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность…

Ориентировочно мы прогнозируем, что каждый ребенок (по достижению совершеннолетия — ред.) получит как минимум $10–12 тыс. А если ситуация будет благоприятная, то $15–20 тыс." , – посчитал Арахамия.

По информации предоставленной Арахамией, деньги будут получать только дети, рожденные после принятия закона.