Важные правила ухода за волосами зимой
Пришла зима, а это значит, вашим волосам нужен усиленный уход. Электризация, сухость, ломкость - знакомы проблемы, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
Что больше всего портит волосы зимой? Конечно же, сухой воздух, отопление, перепады температуры, холодный воздух на улице. Как же спасти волосы и правильно ухаживать за ними зимой, в своем Instagram рассказала бьюти-блогер Екатерина Коцемир.
Уход за волосами зимой:
- Подбираем зимний уход (в него входят и питательные, и увлажняющие маски, самые мощные). ⠀ Используем увлажняющие и защитные, зимние спреи в перерывах между мытьём (можно распылять на сухие волосы перед выходом на улицу). ⠀
- Используем ампулы и филлеры. ⠀
- Шампунь выбираем по типу кожи головы. Однако, очень мощные, очищающие шампуни могут высушивать длину волос, поэтому используем их с осторожностью. ⠀
- При длительном нахождении на улице, волосы лучше прятать под одежду. После улицы, даже если волосы были спрятаны используйте рабочий увлажняющий спрей (чтобы не было электризации и расчесать спутанность).
- Усиливаем маски различными концентратами, сыворотками или домашними средствами - экстракт алоэ, капля натурального масла, витамины А, Е (не будет лишним). Выдерживаем маски чуть дольше, чем раньше. 15-20 минут - минимальное время выдержки. Если есть время, можно оставить маску на полчаса.