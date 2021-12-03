Важные правила ухода за волосами зимой

Пришла зима, а это значит, вашим волосам нужен усиленный уход. Электризация, сухость, ломкость - знакомы проблемы, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Что больше всего портит волосы зимой? Конечно же, сухой воздух, отопление, перепады температуры, холодный воздух на улице. Как же спасти волосы и правильно ухаживать за ними зимой, в своем Instagram рассказала бьюти-блогер Екатерина Коцемир.

Уход за волосами зимой: