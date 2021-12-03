Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 17-го тура
С третьего по шестое декабря пройдут поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНИАН.
Расписание матчей:
3 декабря
17.00. "Шахтер" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
4 декабря
14.00. "Верес" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Рух" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Металлист 1925" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 2"
5 декабря
14.00. "Заря" - "Ингулец"
Трансляция - УНИАН ТВ
17.00. "Александрия" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
6 декабря
19.30. "Днепр-1" - "Черноморец"
Трансляция - УНИАН ТВ
УПЛ: перед 17-м туром
- После 16 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 41 очку. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Днепр-1" (34 очка), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).
- Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, забивший 12 голов.