Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 17-го тура

Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 17-го тура

С третьего по шестое декабря пройдут поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНИАН.

Расписание матчей:

3 декабря

17.00. "Шахтер" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

4 декабря

14.00. "Верес" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Рух" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Металлист 1925" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 2"

5 декабря

14.00. "Заря" - "Ингулец"

Трансляция - УНИАН ТВ

17.00. "Александрия" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

6 декабря

19.30. "Днепр-1" - "Черноморец"

Трансляция - УНИАН ТВ

УПЛ: перед 17-м туром

  • После 16 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 41 очку. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Днепр-1" (34 очка), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).
  • Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, забивший 12 голов.

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