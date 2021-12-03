США и ЕС подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз заявили о готовности совместно противостоять политике Китая, вызывающей у них обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США по итогам раунда диалога США — ЕС по Китаю, сообщает Деловая столица.
Вопросы, касающиеся Китая, обсуждали первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и генеральный секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.
"Они обсудили растущий список действий Китая, вызывающих обеспокоенность, в том числе нарушающих международное право и противоречащих общим ценностям и интересам США и ЕС", — говорится в заявлении.
Среди таких действий назвали политику Китая в Южно-Китайском, Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе — как "угрожающую миру и стабильности в регионе".
Также обсуждали вопросы необходимости тесного сотрудничества в различных форматах против "продолжающихся нарушений прав человека" в Китае, "эрозию автономии и демократии" в Гонконге.
В то же время, стороны
"признали важность дипломатических отношений с Китаем, особенно там, где пересекаются интересы и возможно конструктивное сотрудничество". Речь идет о вопросах Ирана, Корейского полуострова, изменений климата, здравоохранения, борьбы с наркоторговлей.