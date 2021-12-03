Рекордно за 5 лет: к производству электроэнергии привлекут АЭС

К производству электроэнергии привлекут энергоблоки атомных электростанций. Их привлечение будет рекордным за последние 5 лет, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

В министерстве заявили, что такое увеличение производства электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн.

"Привлечение энергоблоков АЭС к производству электроэнергии во время прохождения отопительного сезона года будет рекордным за последние 5 лет и составит 53,918 млрд кВт/ч, что на 15% (+ 7 млрд кВт/ч) больше прошлогоднего" , - отметили в Минэнерго.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, зимой будет работать 14 блоков АЭС, а в отдельные периоды - все имеющиеся 15 блоков.