США собрали первую атомную бомбу нового образца

На заводе Пентекс в Техасе собран первый серийный образец новой атомной бомбы B61-12. Боеприпас лишился парашюта, получив взамен удлиненную хвостовую часть с рулями для корректировки полета. Об этом, со ссылкой на Национальное управление по ядерной безопасности США, сообщает Российская газета.

Новая версия бомбы заменит три из четырех существующих модификаций B61, а ее служба в ВВС США продлится как минимум 20 лет.

"В ходе модернизации были заменены все ядерные и неядерные компоненты боеприпаса. Помимо рулей, в его хвостовой части находится инерциальная система наведения, позволяющая применять оружие с большой высоты. Бомба предназначена как для существующих, так и для перспективных средств доставки" , - рассказала глава управления Джилл Хруби.

Мощность заряда переменная: от 0,7 до 170 килотонн.