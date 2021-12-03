Богдан заявил, что его аккаунт в Telegram пытались взломать

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о попытке взломать его аккаунт в Telegram и обвинил представителей власти, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице Богдана Facebook.

"Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу)))" , — написал экс-руководитель ОПУ.

Он добавил скриншот с несколькими сервисными сообщениями в Telegram, в которых были коды подтверждения. Обычно они приходят при попытке войти в аккаунт.

Богдан также вспомнил "Ваню", которого "скоро уволят", но не уточнил, о ком идет речь.