Пекин продолжит укреплять сотрудничество с Москвой – МИД Китая

Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.

"Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами" , - заявил Лэ Юйчэн.

Дипломат заявил о готовности китайской стороны углублять координацию и сотрудничество с Россией в многосторонних региональных механизмах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, а также совместными усилиями поддерживать мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лэ Юйчэн подчеркнул, что в условиях происходящих в мире изменений, пандемии и сложной международной обстановки Россия и Китай остаются глобальными партнерами, стратегической поддержкой и дипломатическим приоритетом друг для друга, а также предоставляют друг другу возможности для развития.