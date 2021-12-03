В Windows усложнили установку сторонних браузеров

Microsoft начала препятствовать установке сторонних браузеров в Windows, сообщает Лента.Ру.

Журналисты обратили внимание, что при попытке установить альтернативный браузер из Edge Microsoft отправляет уведомление с просьбой пользователя передумать. Отмечается, что уведомление не имеет кнопки отмены, то есть скрыть его невозможно. В таких сообщениях появляется текст, рекламирующий преимущества фирменного браузера Edge.

Например, при попытке инсталлировать Google Chrome ОС Windows пытается помешать этому процессу.

"Microsoft Edge работает на той же технологии, что и Chrome, но с большим доверием со стороны Microsoft" , — отмечалось в одном из уведомлений.

Поиск стороннего браузера из Edge также усложняется тем, что на экране поисковой системы может возникнуть сообщение, предлагающее не устанавливать новую программу.

Журналисты отметили, что производители других бразуеров тоже используют похожие уведомления для удержания пользователя или рекламы собственного ПО. Однако в случае Chrome от сообщения с предложением установить новую программу можно отказаться, нажав соответствующую кнопку.

В середине ноября энтузиасты выяснили, что Microsoft запретила открывать системные ссылки в иных браузерах, кроме фирменного Edge. К ссылкам, которые открываются только через Edge, относится контент в разделах «Настройки», «Новости», «Виджеты».