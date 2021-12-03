Украинку вновь признали лучшей каратисткой мира

Украинку вновь признали лучшей каратисткой мира

Всемирная федерация карате (WKF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, сообщает УНИАН.

Украинка Анжелика Терлюга, которая недавно вышла замуж, вновь возглавила мировой рейтинг в весовой категории до 55 кг.

Терлюга признана лучшей в мире, несмотря на то, что не смогла победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. На обоих соревнованиях она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой, которая занимает в рейтинге десятое место.

В мировой классификации Терлюга опережает каратистку из Бразилии Валерию Кумидзаки, а также россиянку Анну Чернышеву.

Отметим, что Терлюга впервые возглавила мировой рейтинг в 2018 году.

В топ-10 рейтингов, которые опубликованы на официальном сайте WKF, вошли еще пять украинцев.

Станислав Горуна занимает третье место в рейтинге в весе до 75 кг. Ризван Талибов - на шестом месте в весе от 84 кг. Анита Серегина, которая недавно завоевала серебро чемпионата, поднялась на шестое место в категории до 61 кг. Галина Мельник - седьмая (в/к до 68 кг), а Екатерина Кривая - девятая (в/к до 50 кг).

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке

  • Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.
  • Анжелика - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.
  • Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию. А на Олимпиаде в Токио выиграла серебряную медаль, которая стала первой олимпийской наградой для Украины в карате.

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