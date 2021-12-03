Украинку вновь признали лучшей каратисткой мира

Всемирная федерация карате (WKF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, сообщает УНИАН.

Украинка Анжелика Терлюга, которая недавно вышла замуж, вновь возглавила мировой рейтинг в весовой категории до 55 кг.

Терлюга признана лучшей в мире, несмотря на то, что не смогла победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. На обоих соревнованиях она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой, которая занимает в рейтинге десятое место.

В мировой классификации Терлюга опережает каратистку из Бразилии Валерию Кумидзаки, а также россиянку Анну Чернышеву.

Отметим, что Терлюга впервые возглавила мировой рейтинг в 2018 году.

В топ-10 рейтингов, которые опубликованы на официальном сайте WKF, вошли еще пять украинцев.

Станислав Горуна занимает третье место в рейтинге в весе до 75 кг. Ризван Талибов - на шестом месте в весе от 84 кг. Анита Серегина, которая недавно завоевала серебро чемпионата, поднялась на шестое место в категории до 61 кг. Галина Мельник - седьмая (в/к до 68 кг), а Екатерина Кривая - девятая (в/к до 50 кг).

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке