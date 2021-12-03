В Харьковской области открыли крупное месторождение газа

АО "Укргаздобыча", входящее в группу Нафтогаз, открыло новое месторождение природного газа в Харьковской области с перспективными ресурсами до 5 млрд кубометров "голубого топлива", сообщает Лига.net.

"Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 000 кубометров газа в сутки", – говорится в заявлении компании.

Буровую скважину строила бригада Укрбургаза с привлечением модернизированного бурового станка грузоподъемностью 320 тонн. Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4 150 м. В настоящее время продолжаются ее испытания и исследования.

Укргазвидобування планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении. В компании подчеркнули, что результаты поисково-разведочных работ указывают на его высокую перспективность.