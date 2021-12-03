Самые трендовые цвета 2022 года

На смену покорившему весь мир ярко-зеленому цвету пришел новый – розовый и его некоторые оттенки. Так утверждает украинский дизайнер Ольга Аленова. Другие стилисты при этом считают, что в 2022 году в тренде будут белый, небесно-голубой, насыщенно-оранжевый и другие, сообщает Обозреватель.

Следует обратить внимание на Coral Rose, Bubblegum, Pale Rosette и Fuchsia Fedora (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фуксия (Fuchsia Fedora)

Явный фаворит у многих во всем мире. Он дополнит любой образ в виде некоторых элементов гардероба, а также может стать отличным вариантом total look для смелых модниц.

Оттенки розового – Fuchsia Fedora.

Бледная роза (Pale Rosette) и Баблгаам (Bubblegum)

Такие оттенки розового сделают образ женственнее и нежнее. Их используют в новых коллекциях Rhodonite, Ultimate Gray, Olive Branch.

Оттенки розового – Pale Rosette и Bubblegum. Источник: instagram.com/emilisindlev

Кораловая роза (Coral Rose)

Элементы одежды в этом оттенке добавит красок и свежести в образ. Однако, использовать его как базу нельзя, поскольку создан только для ярких акцентов

Оттенки розового – Coral Rose. Источник: ideastotry

К слову, стилисты издания People Talk считают, что популярными цветами в 2022 году, которые должны быть в гардеробе у каждой модницы, будут белый, небесно-голубой, насыщенно-оранжевый, electric blue, лимонный и сиреневый.

Белый

Этот цвет заполонил множество коллекций в разных частях мира. Многие дизайнеры делают ставки на тотал-луки, используя исключительно белый цвет. Среди недавних – у Peter Do и Givenchy.

Трендовый оттенок 2022 года – белый.

Небесно-голубой

Оттенок, который так сильно полюбился многим за последние несколько сезонов. Он всегда остается в списке актуальных, даже когда тренды меняются. Это благодаря брендам Fendi, Michael Kors и Loewe, которые дарят ему новый облик.

Трендовый оттенок 2022 года – небесно-голубой.

Насыщенно-оранжевый

Ворвавшийся оттенок во многие коллекции дизайнеров – насыщенно-оранжевый. Однако, его используют лишь в сочетании с другими трендовыми цветами.

Трендовый оттенок 2022 года – насыщенно-оранжевый.

Electric blue

Цвет, который определяют, как голубовато-синий или синий с серым оттенком. Он был популярным в конце XIX — начале XX вв. как в женской, так и в мужской одежде. На неделях моды FW 21/22 его демонстрировала Белла Хадид, а вскоре он появился в коллекции Saint Lauren и в линии Loewe.

Трендовый оттенок 2022 года – еlectric blue.

Лимонный

Этот цвет наконец-то добрался до именитых брендов, среди которых Миучча Прада, Blumarine и Valentino. Оттенок часто встречался на просторах Instagram, но теперь и появился на подиумах Недель мод.

Трендовый оттенок 2022 года – лимонный.

Сиреневый

Оттенок, который смело занял место зеленого. Именно он будет актуальным в 2022 году. Еще несколько месяцев назад его демонстрировала американская модель Хейли Бибер, а теперь он стал основным в коллекциях именитых дизайнеров.