В Госдуме РФ допустили "признание независимости" ОРДЛО

В Госдуме России заявили, что в случае "силового сценария" со стороны Украины Москва может "активно вмешаться", вплоть до признания независимости ОРДЛО, сообщает Интерфакс.

По словам депутата Госдумы от "Единой России" и первого зампреда комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, признание "республик" поможет остановить обстрелы. Он также подчеркнул "культурные и родственные связи между жителями Ростовской области РФ и Луганской и Донецкой областей Украины".

"Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата" , - сказал Водолацкий.

Он также добавил, что если Украина откажется от Минских соглашений и Нормандского формата, "тогда у всех сторон руки развязаны", в том числе и у России.

Представители других партий в Госдуме ("КПРФ", "Справедливая Россия – За правду", "ЛДПР") также высказались за возможное признание независимости ОРДЛО.