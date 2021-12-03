На вантовом мосту в Запорожье завершен монтаж всех канатов

В четверг, 2 декабря, на вантовом мосту в Запорожье завершился монтаж последнего из 48 вантовых канатов. Это значит, что строительство сооружения вышло на финишный этап, сообщает УНИАН.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что общая длина всех вантовых канатов, изготовленных на швейцарском предприятии, составляет 6406,6 м. Надежность вант контролировали эксперты ГП "ГосдорНГИ" и австрийской компании iC Consulenten, которые осуществляют независимый технадзор за строительством.

"Это один из первых проектов такого масштаба и уровня в Украине — и я горжусь тем, с каким вниманием и ответственностью вся наша команда подошла к его реализации" , - подчеркнул Кубраков.

По его словам, завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к Прибрежной магистрали.

"Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря" , - написал министр инфраструктуры.

Запорожские мосты возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"С окончанием строительства Запорожских мостов мы не только завершим эпоху долгостроев в Украине, но и начнем совершенно новую страницу украинской инфраструктурной истории строительства масштабных, технически сложных и ресурсоемких мега проектов" , - сказал Кубраков.

Это, в частности, Кременчугский и Ямпольский мосты, Киевская обходная дорога, а также новые аэропорты на Востоке и Западе Украины. Реализации этих проектов будет способствовать тот факт, что в госбюджете на 2022 год на финансирование инфраструктурных объектов заложена наибольшая сумма за всю историю независимой Украины.

"Большая стройка не останавливается ни на день" , - подчеркнул Кубраков.

Фото facebook.com/oleksandr.kubrakov

Напомним, ранее сообщалось, что в планах "Большой стройки" президента Зеленского до конца 2024 года восстановить 24 тыс. км автодорог – это почти все дороги государственного значения в Украине.