Притула умилил сеть редким фото с тремя детьми

Популярный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула порадовал поклонников редким семейным фото. На новом снимке знаменитость позирует дома со своими детьми, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото он опубликовал на личной странице в Facebook.

"Папа с работы пришел. Все за стол" , – коротко подписал кадр Притула.

На опубликованном снимке Сергей Притула в окружении своих детей позируют на кухне за обеденным столом. Шоумен держит на руках полугодовалую дочь Стефанию, которую до сих пор не показывал публике. Рядом с ними сидит старший сын Дмитрий от первого брака, а также дочь Соломия.