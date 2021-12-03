Google представит собственные смарт-часы

Google готова к запуску новой категории продуктов под своим брендом, сообщает 3Dnews.

Как пишет издание Business Insider, поисковый гигант работает над умными часами Pixel Watch, которые планирует представить в следующем году. Согласно внутренним документам Google, устройство, которое носит кодовое имя Rohan, как и смартфоны Pixel, будет демонстрировать клиентам и партнёрам компании передовые наработки поискового гиганта в области программного и аппаратного обеспечения.

На сегодняшний день Google поставляет программное обеспечение для умных часов сторонних производителей, но пока не представила собственное устройство в этой категории. Умные часы под брендом Google позволят поисковому гиганту составить конкуренцию «яблочной» компании, которая добилась огромного успеха с Apple Watch, которые присутствуют на рынке уже в седьмом поколении.

Сообщается, что, в отличие от Apple Watch, умные часы Google будут круглыми и лишёнными рамки вокруг экрана. Как и устройство Apple, они смогут похвастаться продвинутыми возможностями мониторинга показателей здоровья пользователя. В этом году работа над проектом Rohan ускорилась. Google даже позволила сотрудникам, не входящим в команду, занимающуюся разработкой умных часов, протестировать устройство и поделиться отзывами о нём. Согласно документам компании, одна из таких сессий состоялась в ноябре. Стоит отметить, что пока неизвестно, какое имя в конечном итоге будут носить смарт-часы. Во внутренних документах Google фигурируют названия Pixel Watch и Android Watch.

У Google большие планы на производство носимых устройств. В январе компания закрыла сделку по приобретению Fitbit за $2,1 миллиарда, и Fitbit заявила, что в конечном итоге намерена создавать устройства, работающие под управлением ОС Google. Однако известно, что Google будет продавать Rohan под собственным брендом, а не под маркой Fitbit.

Сообщается, что часы Rohan оснащены пульсометром и предлагают основные функции мониторинга состояния здоровья, такие как подсчёт количества пройденных шагов. В одном из документов, Google описывает устройство которое было бы удобно использовать 90 % населения. Известно, что Google будет предлагать запатентованные сменные ремешки для своих часов. Кроме того, есть информация, что устройство будет доступно в нескольких размерах.

Руководители высшего звена на внутренних встречах Google сообщили, что запуск часов состоится в следующем году. Если последний раунд тестирования пройдёт успешно, новинка поступит на рынок уже весной.

Первые часы под брендом Google должны были быть запущены ещё в 2016 году, однако поисковый гигант «убил» проект незадолго до запланированного анонса устройства. Вместо этого компания решила сосредоточиться на лицензировании ПО для умных часов сторонним производителям.