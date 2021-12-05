Критики назвали 25 лучших фильмов года

Киноплатформа Indiewire опубликовала топ-25 лучших фильмов 2021 года. В список попали работы Стивена Спилберга, Пола Шредера, Педро Альмодовара и других, сообщает Обозреватель.

На удиление критиков, топовые позиции заняли также картины малоизвестных режиссеров, которые только в начале своей карьеры. Большинство из упомянутых фильмов уже доступны, сообщает Indiewire.

Итак, полный список победителей с конца выглядит так:

25. "Тестовый образец" (Шатара Мишель Форд)

24. "Безумное кино для взрослых" (Раду Жуде)

23. "Спенсер" (Пабло Ларраин)

22. "Вестсайдская история" (Стивен Спилберг)

21. "Сувенир: часть 2" (Джоанна Хогг)

20. "Здесь нет зла" (Мохаммад Расулоф)

"Безумное кино для взрослых" и "Спенсер" заняли 24 и 23 строчку

19. "Зола" (Яница Браво)

18. "Свинья" (Майкл Сарноски)

17. "Незнакомая дочь" (Мэгги Джилленхол)

16. "Худший человек на свете" (Йоаким Триер)

15. "Шествие" (Роберт Грин)

"Незнакомая дочь" и "Свинья" попали в топ-25

14. "Красная ракета" (Шон Бейкер)

13. "CODA" (Шан Хидер)

12. "Идентичность" (Ребека Холл)

11. "Остров Бергмана" (Миа Хансен-Лев)

10. "Параллельные матери" (Педро Альмадовар)

"Идентичность" и "Параллельные матери" оказались на 12 и 10 ступенях

9. "Зеленый рыцарь" (Дэвид Лоури)

8. "Холодный расчет" (Пол Шредер)

7. "Память" (Апичатпон Вирасетакул)

6. "Лето соула" (Ахмир "Questlove" Томпсон)

5. "Титан" (Жулья Дюкурно)

"Зеленый рыцарь" и "Холодный расчет" попали в топ-10

4. "Бегите" (Йонас Поэр Расмуссен)

3. "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути)

2. "Лакричная пицца" (Пол Томас Андерсон)

1. "Власть пса" (Джейн Кэмпион)