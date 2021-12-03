В ОП объяснили, почему тысячу за вакцинацию выплатят через "Дію"

1000 грн вакцинированным украинцам не будет выплачиваться живыми деньгами, так как есть риск вывода их из экономики, а также роста инфляции. Об этом в программе "Украина на самом деле" рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает Дом.

Он напомнил, деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія".

"Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты, в принципе, можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт" , — пояснил Устенко.

Также данной программой "єПідтримка" ограничены сферы, на которые можно потратить полученную от государства COVID-тысячу. А выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они пойдут.