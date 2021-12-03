Резников рассказал, сколько военных РФ может задействовать для эскалации

Министр обороны Алексей Резников заявил, что более 94 тысяч российских военных могут быть задействованы для эскалации в Украине, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, восемь — дополнительно переброшены в Крым" , — заявил Резников.

По его словам, суммарное количество войск на территории РФ, а также в ОРДЛО и в Крыму, оценивается в 94,3 тысячи человек.