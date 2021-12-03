Министр обороны хочет повысить зарплату военным, но денег нет

Министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного довольствия украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря, сообщает Украинская правда.

"Минимальная моя задача… сегодня в среднем солдат получает 10 тысяч 200 гривен, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14300 грн, потому как минимум моя задача на 30% увеличит такую ​​возможность.

Чтобы это произошло в следующем году, нужно плюс 18 миллиардов гривен. Их, к сожалению, сегодня в государственном бюджете нет, поэтому мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное – справедливую".

Министр отметил, что одним из ключевых приоритетов для него будет оставаться повышение денежного обеспечения и выравнивание его до рыночных условий, чтобы ВСУ были одним из лучших работодателей.