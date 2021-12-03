Украинская армия готова к атакам мигрантов с Беларуси – Минобороны

На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.