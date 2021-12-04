Топ-7 способов, доступных каждому: как ускорить метаболизм

Хотите снизить вес, поправить здоровье? Первое, с чего надо начинать, кроме желания, - разогнать метаболизм, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram выделила 7 несложных, но действенных советов, чтобы ускорить метаболизм.⠀

Ускорить метаболизм (фото: pexels.com)

Как ускорить метаболизм: топ-7 шагов

Придерживайтесь режима. Наш организм очень умный механизм, который запрограммирован есть в определенное время. Следовательно, он расходует энергию, полученную с пищей, до конца, т.к. уверен, что скоро будет новый приход.

Но если мы питаемся, "как попало", то организм будет запасать энергию, ведь он не знает, когда его покормят в следующий раз.

Пейте воду, больше воды! Когда организму не хватает жидкости, он тратит меньше калорий, потому что пытается восполнить запасы воды, а не сжигает жиры.

Когда организму не хватает жидкости, он тратит меньше калорий, потому что пытается восполнить запасы воды, а не сжигает жиры. Занимайтесь физически. Любая активность: ходьба, бег, танцы, силовые тренировки ускоряют обмен веществ и топят жирок.

Любая активность: ходьба, бег, танцы, силовые тренировки ускоряют обмен веществ и топят жирок. Просыпайтесь раньше. Утренний свет регулирует биологические процессы, которые связаны со сменой дня и ночи.⠀

Утренний свет регулирует биологические процессы, которые связаны со сменой дня и ночи.⠀ Не хватайте куски между приемами пищи. Если вы постоянно кусочничаете, то организм не тратит энергию и не сжигает жир.

Если вы постоянно кусочничаете, то организм не тратит энергию и не сжигает жир. Ешьте чистые продукты, не переработанные, без добавок, усилителей вкуса и т. д. Никаких колбас, сосисок, покупных пельмешек. Хочется колбасы - запеките мясо. Хочется сладкого к чаю - испеките ПП шарлотку. Следите, чтоб с едой вы получали все необходимые нутриенты.

не переработанные, без добавок, усилителей вкуса и т. д. Никаких колбас, сосисок, покупных пельмешек. Хочется колбасы - запеките мясо. Хочется сладкого к чаю - испеките ПП шарлотку. Следите, чтоб с едой вы получали все необходимые нутриенты. Контролируйте стресс. Негативные эмоции заставляют щитовидную железу замедлять обмен веществ, как следствие - может появиться лишний вес.

Помните, что нет волшебных таблеток, а есть простые способы, доступные каждому.