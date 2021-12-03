8 голов: в итальянской Серии А сыграли сумасшедший матч

Невероятный по накалу матч подарили болельщикам "Лацио" и "Удинезе" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на "Стадио Олимпико" в Риме, сообщает УНИАН.

На двоих команды забили восемь мячей. "Удинезе" достаточно долго лидировал в матче, но в итоге победный счет 3:1 для гостей превратился в 3:4, и они оказались в роли догоняющей стороны. Отыграться "Удинезе" удалось лишь на девятой добавленной ко второму тайму минуте.

К концу матча у "Удинезе" на поле осталось девять игроков, а у "Лацио" - десять.

"Лацио" - "Удинезе" - 4:4

Голы: Иммобиле, 34, Педро, 51, Милинкович-Савич, 56, Ачерби, 79 - Бету, 17, 32, Молина, 44, Арслан, 90+9

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Луис Альберто (Башич, 64), Катальди (Дзакканьи, 78), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Раду, 59)

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Перес, Самир (Форестьери, 87), Родриго Бекао (Нюйтинк, 75), Удоджи, Яяло (Арслан, 63), Уолас, Саксесс (Пуссетто, 63), Бету, Деулофеу (Соппи, 75)

Удаление: Патрик, 57 - Молина, 69, Уолас, 90+10

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