Конгресс США принял документ для избежания "шатдауна"

Конгресс США принял законопроект о временных расходах, который позволит правительству работать в начале следующего года и избежать очередной дорогостоящей остановки работы государственных органов, известной как "шатдаун", сообщает Радио Свобода.

Благодаря соглашению, правительство сможет работать еще 11 недель с примерно таким же уровнем расходов плюс 7 миллиардов долларов на помощь эвакуированным из Афганистана.

Голосование состоялось вечером 2 декабря всего за день в дедлайн и позволило избежать частичного закрытия правительственных учреждений и необходимости отправить миллионы государственных работников домой без сохранения зарплаты.

Ранее в тот же день лидеры Конгресса объявили, что достигли соглашения по законопроекту, и как только Палата представителей проголосовала за одобрение, Сенат вскоре объявил, что согласился быстро за него проголосовать. Теперь очередь за президентом Джо Байденом, который должен подписать закон.

Законодатели должны будут пересмотреть план расходов, охватывающий такие вещи, как социальное обеспечение, до 18 февраля, когда истечет срок действия плана.

Разногласия по бюджетным расходам в прошлом уже приводили к "шатдаунам". Самой длинной в истории была блокировка на 35 дней в январе 2019 года, когда демократы отказались согласовать расходы на строительство стены на границе между США и Мексикой по требованию тогдашнего президента Дональда Трампа.

На этот раз главной проблемой были правила вакцинации администрации Байдена, обязывающие прививать от COVID-19 работников крупных компаний. Многие республиканцы выступают против законодательства по вакцинации, говоря, что люди вынуждены выбирать между вакцинацией или потерей работы.

Белый дом считает прививку самым быстрым способом положить конец пандемии. Но вакцинация, санкционированная правительством, столкнулась с юридическими проблемами, в частности, постановлением на этой неделе, блокирующей применение этого требования для некоторых медицинских работников.