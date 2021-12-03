Разговор по мобильному: какой штраф получит водитель

В Украине установлен штраф для водителей за разговор по мобильному телефону во время езды за рулем. Это предусмотрено в статье 122 КУоАП, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в публикации пресс-службы Патрульной полиции Киевской области.

Патрульные напоминают, что разговоры по телефону и езда за рулем – несовместимы.

Водитель не должен отвлекаться от ситуации на дороге, так как это может привести к дорожно-транспортному происшествию.

За такое нарушение водитель может получить штраф в размере 510 гривен.

"Телефон и руль – несовместимы! Напоминаем, во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках" , - говорится в сообщении.

Также в Патрульной службе отметили, что такое правонарушение предусмотрено в статье 122 (Нарушение ПДД) КУоАП в виде штрафа в размере 510 гривен.

"Рекомендуем остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков. Если это невозможно – используйте специальную гарнитуру" , - порекомендовали в полиции водителям.

Стоит отметить, что за использование громкой связи или специальных устройств (наушники, блютуз) – водитель наказан не будет.

Однако психологи считают, что любой разговор во время езды за рулем может отвлекать водителя.

Поэтому, с помощью специальных устройств стоит отвечать только на важные звонки и говорить быстро и коротко.