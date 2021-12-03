Разговор по мобильному: какой штраф получит водитель
В Украине установлен штраф для водителей за разговор по мобильному телефону во время езды за рулем. Это предусмотрено в статье 122 КУоАП, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в публикации пресс-службы Патрульной полиции Киевской области.
Патрульные напоминают, что разговоры по телефону и езда за рулем – несовместимы.
Водитель не должен отвлекаться от ситуации на дороге, так как это может привести к дорожно-транспортному происшествию.
За такое нарушение водитель может получить штраф в размере 510 гривен.
"Телефон и руль – несовместимы! Напоминаем, во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках", - говорится в сообщении.
Также в Патрульной службе отметили, что такое правонарушение предусмотрено в статье 122 (Нарушение ПДД) КУоАП в виде штрафа в размере 510 гривен.
"Рекомендуем остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков. Если это невозможно – используйте специальную гарнитуру", - порекомендовали в полиции водителям.
Стоит отметить, что за использование громкой связи или специальных устройств (наушники, блютуз) – водитель наказан не будет.
Однако психологи считают, что любой разговор во время езды за рулем может отвлекать водителя.
Поэтому, с помощью специальных устройств стоит отвечать только на важные звонки и говорить быстро и коротко.