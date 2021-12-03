Ломаченко впервые прокомментировал поражение Лопеса
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал сенсационное поражение американца Теофимо Лопеса от австралийца Джорджа Камбососа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, сообщает УНИАН.
"Перед поединком я давал Камбососу определенные шансы, но, конечно же, думал, что Лопес победит в этом бою. Но что есть, то есть. Это боксерская жизнь", - сказал Ломаченко.
"Конечно, я хочу драться за пояса. Сейчас это моя цель в боксе. Моя мотивация - стать абсолютным чемпионом мира. Посмотрим, встречусь ли я с Камбососом. Безусловно, я хочу этот бой, но сейчас меня ждет бой 11 декабря. Я сосредоточен на поединке с Ричардом Комми. После этого боя я смогу говорить о своем будущем".
На вопрос о том, считает ли Ломаченко себя лучшим в легкой весовой категории, он ответил:
"Не хочу говорить о себе. Это вопрос к болельщикам и людям, которые разбираются в боксе. Но если говорить о моих навыках, то я всегда пытаюсь показать свой лучший стиль, свои лучшие умения".
Ситуация в легком весе
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Ломаченко.
- Украинский боксер свой ближайший бой проведет 11 декабря - против Ричарда Комми.
- Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.