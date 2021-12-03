Ломаченко впервые прокомментировал поражение Лопеса

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал сенсационное поражение американца Теофимо Лопеса от австралийца Джорджа Камбососа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, сообщает УНИАН.

"Перед поединком я давал Камбососу определенные шансы, но, конечно же, думал, что Лопес победит в этом бою. Но что есть, то есть. Это боксерская жизнь" , - сказал Ломаченко.

"Конечно, я хочу драться за пояса. Сейчас это моя цель в боксе. Моя мотивация - стать абсолютным чемпионом мира. Посмотрим, встречусь ли я с Камбососом. Безусловно, я хочу этот бой, но сейчас меня ждет бой 11 декабря. Я сосредоточен на поединке с Ричардом Комми. После этого боя я смогу говорить о своем будущем".

На вопрос о том, считает ли Ломаченко себя лучшим в легкой весовой категории, он ответил:

"Не хочу говорить о себе. Это вопрос к болельщикам и людям, которые разбираются в боксе. Но если говорить о моих навыках, то я всегда пытаюсь показать свой лучший стиль, свои лучшие умения".

Ситуация в легком весе