Футбольный тренер умер после бурного празднования гола

Трагический случай произошел в египетском футболе. В конце матча между клубами "Аль-Мадж" забил победный мяч уже в добавленное время. Тренер команды Адхам эль-Селхадар очень бурно отреагировал на успех его подопечных. Однако во время празднования у него случился сердечный приступ, сообщает Обозреватель.

Наставник "Аль-Маджа" потерял сознание у кромки поля. Сразу же на месте происшествия врачи бросились оказывать ему помощь. Медики уложили Адхама в машину скорой помощи и повезли в больницу, где уже готовились его принять. Однако во время поездки Эль-Селхадар умер в автомобиле.

На местном телевидении вышел сюжет о трагическом инциденте.

Из-за смерти тренера клуб объявил шестидневный траур.

Все мероприятия "Аль-Маджа", в том числе тренировки, на ближайшее время отменены. Следующий матч команды в чемпионате Египта будет перенесен на другую дату.