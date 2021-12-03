Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны

Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны
Фото: kmu.gov.ua

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство уже подало просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление министра в кулуарах, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - заявил он.

Какие регионы сейчас в "красной" зоне

Эту зону охватывают 18 областей и Киев:

  • Херсонскую,
  • Одесскую,
  • Запорожскую,
  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Ровенскую,
  • Житомирскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Киевскую,
  • Луганскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Львовскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую.

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