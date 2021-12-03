Polestar показала свой электрический премиальный внедорожник

Polestar, специализирующаяся на электромобилях дочерняя компания Volvo, показала свой грядущий электрический внедорожник Polestar 3, который станет первым электромобилем компании, производимым в США, сообщает 3Dnews.

Внедорожник, массовое производство которого намечено на 2022 год, войдёт в категорию электромобилей премиум-класса и будет конкурировать с такими транспортными средствами, как Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQC, Rivian R1S и Fisker Ocean.

Примечательно, что Polestar 3 будет собираться на заводе Volvo в Чарлстоне, США. Новинка предложит не только лучшую управляемость, чем седан Polestar 2, но и сможет похвастаться системой автономного вождения для движения по шоссе. Эта возможность будет реализована благодаря использованию датчика LiDAR производства Luminar, которая также поставляет компоненты для реализации функций автономного вождения в автомобилях Volvo. Компания заявила, что функция автономного вождения на шоссе дебютирует в 2022 году с внедорожником Volvo XC90 и Polestar 3.

Polestar, которая начинала свою деятельность как рядовой суббренд Volvo, за последние годы превратилась в одного из весьма интересных производителей электромобилей на рынке. Компания недавно объявила о планах по выходу на фондовую биржу. Polestar пока выпустила только два автомобиля: гибридное купе Polestar 1 и полностью электрический седан Polestar 2. Сообщается, что вслед за внедорожником Polestar 3 в 2023 году выйдет более компактный кроссовер Polestar 4 и спортивный седан Polestar 5.

Polestar до сих пор не опубликовала технические характеристики Polestar 3. Напомним, что Polestar 2 оснащён 78-кВт·ч аккумулятором, что обеспечивает запас хода в 470 километров. Электродвигатель машины выдаёт 408 лошадиных сил, что позволяет ей разгоняться от 0 до 100 километров в час менее чем за пять секунд.

Polestar 3 был показан во время мероприятия на Манхэттене, в ходе которого компания информировала инвесторов о своём трёхлетнем бизнес-плане.