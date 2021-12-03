Россия начала военные учения в Крыму

Более 500 военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота России прибыли в полигоны боевой подготовки, расположенные в Крыму. Учения проходят в соответствии с планом.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ Минобороны РФ.

"В полевых условиях морские пехотинцы выполнят задачи по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приёмы вождения в преодолении различных препятствий при движении по пересечённой местности и морскому побережью" , - говорится в сообщении. ﻿

Кроме того, при передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.