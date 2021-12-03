Постковидный синдром у детей может закончиться поражением сердца - врач

Постковидный синдром у части детей может закончиться шелушением на пальцах рук и ног и поражением сердца. Другие симптомы - повышение температуры тела, кашель, кожная сыпь. Об этом в интервью рассказала врач Ивано-Франковской областной детской больницы, д.м.н. Ольга Урбас, сообщает Укринформ.

«Постковидный синдром, о котором могу говорить из практики, довольно трудно проходит у части детей. Со временем эти дети могут иметь длительную горячку, проявления кашля, стоматиты, сыпь на коже, которые в дальнейшем заканчиваются шелушением на пальцах рук и ног. Это так называемый кавасакоподобный синдром, довольно тяжелое осложнение коронавирусной болезни, протекающее с тяжелым поражением сердца, и может закончиться аневризмой аорты или коронарных сосудов. И это проблема» , - отметила врач.

По ее словам, очень часто эта проблема не у взрослых детей, а у малышей до трех лет.

Постковидный синдром у части детей медики часто наблюдают через 3-4 недели после контакта с ковидным больным или даже после незначительных симптомов коронавируса. В то же время, добавила врач, COVID-19 большинство детей переносят легче, чем взрослые.

«Надо понимать, что сам COVID-19 длится 21 день, тогда как любая другая вирусная инфекция – не больше семи. И вот проблемы у взрослых и детей можно наблюдать после 21 дня от первых симптомов» , – сказала она.﻿

Врач отметила, что в настоящее время ВОЗ и Минздрав Украины рекомендует вакцинировать детей от коронавирусной инфекции с 12 лет, потому что это один из предпоследних периодов, когда полностью завершается формирование иммунной системы.