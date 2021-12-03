5 вещей, которые дети никогда не забывают о своих родителях

Мы все понимаем, что наша семья, особенно наши родители, сформировали нас такими, какие мы есть сегодня. Став взрослыми, мы часто оглядываемся на своё детство и приходим к такой мысли, сообщает WomanEL.

Идеальных родителей не существует. Но есть ценные вещи, которые мы, родители, можем делать в процессе воспитания детей. Они позволят им оглядываться на своё детство с благодарностью и признательностью. Вот что ваши дети обязательно будут помнить:

Дети запомнят, как вы выражали свою любовь

Исследование, проведённое учёными из Гарварда, обнаружило связь между родительской теплотой и благополучием детей в будущем. Другими словами, взрослые, у которых в детстве были любящие родители, эмоционально, психологически и социально процветают.

Дети будут помнить, как вы их дисциплинировали

Все мы понимаем, что шлепки и крики не приводят к лучшему поведению детей. Что такое методы позитивной дисциплины? Это стратегии, которые научат наших детей управлять своим поведением, уберегут их от вреда и будут способствовать их здоровому развитию. Они могут включать в себя моделирование позитивного поведения, установление последовательных и соответствующих возрасту правил с чёткими последствиями, прислушивание к мнению наших детей.

Дети будут помнить, как вы проводили время с семьёй

Семейные поездки, совместные ужины и прочие вещи, которые вы делаете вместе, важны. Они учат, что нужно создавать воспоминания и получать удовольствие от совместного времяпрепровождения с семьёй. Если вы выделяете время для общения с родными, дети этого никогда не забудут.

Дети запомнят, какой пример вы им подавали

Наши дети научатся взаимодействовать с миром, наблюдая, как мы взаимодействуем с миром. Если мы хотим, чтобы наши дети были добрыми, с хорошими манерами, заслуживающими доверия, трудолюбивыми, ответственными, верными, чуткими и терпеливыми, нам необходимо самим быть такими.

Дети будут помнить ваши семейные традиции

Семейные традиции – большие и малые – укрепляют семейные узы. Преднамеренное включение семейных традиций и ритуалов может улучшить самооценку ваших детей, их здоровье и успеваемость. В то же время они принесут им долговечные воспоминания, которые они могут унести с собой во взрослую жизнь.