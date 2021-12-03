Бустерную дозу могут начать вводить раньше – Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение. Об этом, со ссылкой на заявление Ляшко в кулуарах парламента, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.
Ляшко отметил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.
"Если примут предложение ученых (о 9-месячном интервале, - ред.), одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", - заявил Ляшко, отметив, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.
"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - добавил он.