Бустерную дозу могут начать вводить раньше – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление Ляшко в кулуарах парламента, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

Ляшко отметил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.

"Если примут предложение ученых (о 9-месячном интервале, - ред.), одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины" , - заявил Ляшко, отметив, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.