Toyota будет продавать в Украине еще один кроссовер

В компании Toyota рассказали об особенностях европейской версии кроссовера Corolla Cross и его отличиях от глобальной модели. В Украине Toyota Corolla Cross появится осенью следующего года, сообщает РБК-Украина.

Новый кроссовер дополняет не только семейство Corolla (хэтчбек, универсал и седан), но также расширяет SUV-линейку марки.

Внешне европейский вариант паркетника отличается от глобальной модели диодной оптикой - как у топовой комплектации SUV для Японии. Габариты составляют 4460х1825х1620 мм при длине колесной базы 2,64 метра. То есть, во европейской внедорожной линейке марки новинка располагается между Toyota C-HR и RAV4.

Главное отличие в салоне – самая большая в сегменте цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма и усовершенствованная информационно-развлекательная система с новым более быстрым процессором и тачскрином на 10,5 дюйма. В версиях для других регионов размеры дисплеев скромнее.

Наконец, европейская Corolla Cross оснащена системой T-Mate, которая объединяет пакет безопасности Toyota Safety Sense последнего поколения с другими системами активного вождения и помощи водителю.

Европейская версия кроссовера – первый автомобиль марки, оснащенный полностью гибридной силовой установкой 5-го поколения. В ее состав входят двухлитровый бензиновый "атмосферник" семейства Dynamic Force, электромотор и электромеханический вариатор, суммарно выдающие 197 л.с.

Модель предлагается с передним (FWD) или интеллектуальным полным приводов (AWD-i) и в обоих вариантах ускоряется до сотни за 8,1 секунды. Благодаря усовершенствованным литий-ионным аккумуляторам, батарея стала более емкой и на 40% легче, чем раньше.

Поставки кроссоверов Toyota Corolla Cross дилерам марки начнутся осенью 2022 года, в зависимости от рынков. По предварительной информации, в Украине модель ожидается в сентябре.