Лавров не вышел для общего фото министров в Стокгольме

После призыва США к России отвести войска от границ Украины глава МИД РФ Сергей Лавров не пришел на традиционное "семейное фото" (Family Photo) после министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

Об этом сообщает политический эксперт Телеграм-канала PavlovskyNews Николай Волковский с места событий.

Следует отметить, что и госсекретарь США Энтони Блинкен пришел на фотосессию с опозданием.

До этого на встрече с Лавровым Блинкен сказал, что Россию ждут серьезные санкции в случае обострения конфликта с Украиной, и призвал РФ снизить напряженность около границ Украины.

Лавров же в Стокгольме снова обвинил НАТО в игнорировании российских интересов, а также оказании военной поддержки Украине.