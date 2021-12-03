Создание кибервойск является одним из приоритетов Минобороны — Резников

Министерство обороны совместно с Генштабом Вооруженных сил готовят законопроект о создании кибервойск, определяющий их структуру.﻿ Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время часа вопросов правительству в парламенте 3 декабря, сообщает Деловая столица.

"Что касается создания кибервойск есть абсолютно четкий план. Я на всех визитах и встречах обсуждал помощь по этому поводу. Киберугрозы тоже отмечают как одну из главных пяти угроз со стороны нашего недружественного соседа. И сегодня, поскольку это составляющая Вооруженных сил, мы так с главкомом, с Генеральным штабом отрабатываем структуру и выйдем с проектом соответствующего законодательного урегулирования" , — сказал Резников.

Он добавил, что "это приоритет — один из пяти" .

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО относительно мер по киберобороне Украины, предусматривающее появление в нашей стране кибервойск.