Ryanair объявил рождественскую распродажу

Ирландский лоукостер Ryanair на время рождественских праздников снизил цены на десятки рейсов из Украины в Европу, сообщает Сегодня.

Заказать такие билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Билеты по акционной цене можно приобрести до 8 декабря 2021 года, но только на период путешествий: с 16 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Цены на них стартуют от 5 евро в одну сторону.

Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Однако сниженные тарифы предусматривают перевозку только ручной клади.

К примеру, из Киева в Манчестрер можно улететь за 4,99 евро, а в Лондон за 12,99 евро. Из Львова и Одессы билеты также стартуют от 4,99 евро, а из Харькова от 7,99 евро.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Новые рейсы от лоукостера

С 27 марта 2022 года Ryanair откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Более того, авиакомпания уже приступила к продаже авиабилетов на данный маршрут. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону и от 55,9 евро в обе стороны.