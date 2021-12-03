Представлены номинанты на лучший нокаут года в боксе

Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал претендентов на лучший нокаут года в боях, в которых разыгрывались пояса организации, сообщает УНИАН.

На лучший нокаут года претендуют шесть боксеров, пишет Twitter WBC.

В список вошли нокауты в исполнении Оскара Вальдеса (в бою с Мигелем Берчельтом), Райана Гарсии (в поединке против Люка Кэмпбелла), Брендона Фигероа (против Луиса Нери), Тайсона Фьюри (против Деонтея Уайлдера), Хосе Сепеды (против Джесси Варгаса) и Сауля Альвареса (против Калеба Планта).

В комментариях большинство фанатов бокса выделили нокаут от Вальдеса.